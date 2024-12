Na 50 jaar geen carnaval meer in Denderleeuw: "Misschien moeten we nu meedoen als losse groep in Aalst"

In Denderleeuw zal er straks na 50 jaar geen carnavalstoet meer uitrijden. Dat hebben het gemeentebestuur en het plaatselijke carnavalscomité beslist. Er zijn maar twee echte carnavalsgroepen meer in de gemeente en de voorzitster houdt ermee op. Omdat er geen opvolging is wordt de handdoek in de ring gegooid. Het nieuws kwam dit weekend hard binnen bij de liefhebbers van het volksfeest. Niet in het minst bij het Denderleeuwse carnavalsicoon Chalen van carnavalsgroep De Karels.