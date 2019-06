"Als marktkramer ben ik geboren, als marktkramer blijf ik bestaan." Wie kent het liedje niet van Eddy Wally, voor eeuwig en altijd de bekendste marktkramer van ons land. Een andere marktkramer in hart en nieren is Freddy Tilleman uit Beveren. Met zijn groenten en fruit staat hij al 40 jaar lang op de markt. Ook vandaag, op zijn verjaardag, stond hij in zijn kraam. Wij brachten Freddy vanochtend onverwachts een bezoekje in het centrum van Haasdonk.