Op tien jaar tijd zijn de vastgoedprijzen zowat met een kwart gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Prijsmap van Immoweb. Die berekende de gemiddelde kostprijs van een woning of appartement per vierkante meter. En daaruit blijkt dat Waasmunster de duurste gemeente is in onze streek. Hier betaal je goed 3.019 euro voor een vierkante meter van een appartement, en 2.169 euro bij een woning. Ook Laarne en Beveren behoren tot de duurste gemeenten. Helemaal onderaan staan Haaltert, Herzele en Geraardsbergen. De verwachting van Immoweb is wel dat de vastgoedprijzen nu op korte tijd eerder zullen stabiliseren.