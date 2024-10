Na 25 jaar staat Ondineke terug in Erembodegem

Op de Kapellekesbaan in Erembodegem is het standbeeld van Ondineke terug thuis. Ondineke is het hoofdpersonage uit het boek 'De Kapellekensbaan' van Louis Paul Boon. Het beeld van kunstenaar Frans De Vree stond oorspronkelijk aan de Kapel Ter Muren, maar daar werd het standbeeld meerdere malen beschadigd door vandalen. Daarna verhuisde het werk naar het Stedelijk Museum van Aalst, waar het 25 jaar lang onderdak vond. Maar het burgerplatform Erembodegem word(t) wakker! wou het standbeeld terug een plaats geven in de deelgemeente. En dat heeft het gevonden aan sportcomplex Schotte.