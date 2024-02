Na 20 jaar stopt organisatie van Waaslandcross ermee: "Tijd om de fakkel door te geven"

Darter Andy Baetens heeft zich vandaag niet kunnen kwalificeren voor de Belgian Darts Open in Wieze. Andy, de voorbije dagen en vandaag aan de slag in het Engelse Wigan, behaalde in januari zijn profkaart. Om in Wieze mee te doen, moest hij zich vandaag plaatsen tijdens het kwalificatietornooi bij de profs. Maar Baetens verloor in de tweede ronde met 4-6 van de Nederlander Danny Van Trijp. Vorig jaar schopte "The Beast from the East" het in Wieze nog tot de achtste finale. Dit jaar dus geen thuismatch voor de darter uit Nieuwerkerken. De Belgian Darts Open in de Oktoberhallen in Wieze vindt plaats van 8 tot 10 maart.