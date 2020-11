Delphine van Saksen-Coburg maakte vanmiddag haar eerste publieke verschijning als kersverse prinses. Maar ze stond er nog steeds als artieste, zei ze zelf. Ze stelde haar nieuwe werk 'Ageless Love' voor in het Gerdapark in Sint-Niklaas. Een werk met de boodschap dat liefde altijd overwint. 'Ageless Love' is het eerste kunstwerk van Delphine dat op een publieke plaats staat. Het werk kwam er in opdracht van ‘kunst in de Stad’ en zal voor eeuwig op zijn plaats blijven staan.