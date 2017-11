In de Waaslandhaven is de Beverentunnel op de R2 vanaf 2 uur vanmiddag volledig versperd geraakt, in de richting van Nederland. Oorzaak was een aanrijding tussen in totaal vier vrachtwagens. Minstens een van de vrachtwagens moest getakeld worden, en er is een vloeistof op de weg terechtgekomen, mogelijk brandstof of koelvloeistof. De aanrijding gebeurde volgens het Verkeerscentrum bij vertraagd verkeer op de rechterrijstrook. Een vrachtwagen reed er achteraan in op een andere, en door de klap werden ook de twee voertuigen daarvoor nog geraakt. Gevolg was een ellenlange file, die mogelijk ook de avondspits nog in de war stuurt.