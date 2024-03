N-VA Zottegem bekommerd om toekomst van imkers

Voor het opvangcentrum voor vluchtelingen in Sint-Nikaas is een man neergestoken na een geval van verkeersagressie. Een steprijder, die bewoner is van het opvangcentrum in de Kasteelstraat, zou er een autobestuurder gehinderd hebben. Het kwam tot een discussie tussen de twee. De gemoederen liepen zo hoog op, dat de bestuurder van de step een mes bovenhaalde en één van de inzittenden toetakelde. Hoe die er aan toe is, is niet bekend. Maar het parket is wel een onderzoek gestart. Het is niet de eerste keer dat het aan het opvangcentrum onrustig is. Burgemeester Lieven Dehandschutter is de overlast aan de Sint-Niklase opvangcentra beu.