N-VA wil volksraadpleging over fusie in Zwijndrecht “niet zomaar naast zich neerleggen”

In Zwijndrecht zegt de lokale N-VA het resultaat van de volksraadpleging afgelopen zondag niet zomaar naast zich neer te willen leggen. Een grote meerderheid, bijna 80 procent, stemde toen tegen een fusie met Kruibeke en Beveren. N-VA, de grootste partij in Zwijndrecht, al zit ze er wel in de oppositie, neemt nog wel geen definitief standpunt in. Ze vraagt nu aan het gemeentebestuur om snel duidelijkheid te scheppen over twee dossiers. Of Zwijndrecht financieel alleen door kan gaan, ook als er binnenkort minder inkomsten zijn. En ten tweede wat er moet gebeuren met de politie van Zwijndrecht. Die heeft veel personeelstekort. N-VA wil zeker zijn dat als Zwijndrecht alleen doorgaat dat er een goede politiezorg is voor de inwoners.