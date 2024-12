N-VA Waasland voert actie in station van Dendermonde tegen veranderingen op lijn Sint-Niklaas-Brussel

N-VA Waasland heeft deze ochtend actie gevoerd in het station van Dendermonde. Ze deelden sjaals uit aan pendelaars, die volgens hen in de kou blijven staan door de nieuwe dienstregeling. Sinds gisteren is namelijk de rechtstreekse treinverbinding tussen het Waasland en Brussel afgeschaft. In plaats van de bestaande, rechtstreekse lijn tussen Sint-Niklaas en Brussel moeten pendelaars nu overstappen in Dendermonde. Die overstaptijd is beperkt tot enkele minuten en de pendelaars moeten van perron 1 naar 9 lopen. Federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge en Vlaams parlementslid Koen Daniëls willen dat federaal minister van Mobiliteit Gilkinet de beslissing herziet.