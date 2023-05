In Lede was het vandaag een speciale dag. Want de hele gemeente heeft Frans Rottiers herdacht. Rottiers is een oorlogsslachtoffer. Hij maakte deel uit van het Vrijwilligers Korps Korea en overleed in 1951 tijdens de oorlog daar. Hij werd amper 22 jaar en was het eerste Belgische slachtoffer van de 'vergeten oorlog'. In 1952 werd zijn lichaam terug naar Lede gebracht. Maar in de loop der jaren is zijn graf geruimd. Niemand weet waar zijn lichaam naartoe is. Na meer dan 70 jaar kreeg hij vandaag eerherstel. En dat onder toeziend oog van heel wat hooggeplaatsten uit binnen- en buitenland.