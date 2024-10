N-VA Temse na 12 jaar naar de oppositie: "Vivaldi maakt zijn intrede in Temse"

In Temse maakt N-VA zich zorgen over het nieuwe bestuur. Burgemeester Hugo Maes van kartellijst cd&v - Open Vld maakte gisteren bekend om de komende legislatuur in zee gaat met het links-progressieve TESAMEN. "Vivaldi maakt zijn intrede in de gemeente", zo laat N-VA lijsttrekker Lieve Truyman nu bezorgd weten. N-VA valt als tweede grootste partij in Temse uit de boot, na 12 jaar mee besturen. Van het nieuwe bestuur zegt Truyman geen hervormingen te verwachten, maar enkel een hoge schuldopbouw, waar de Temsenaar later voor zal moeten betalen. De welvaart is op het spel gezet, zegt N-VA. De partij gaat er, naar eigen zeggen, nu wel alles aan doen om ook vanuit de oppositie het beleid goed op te volgen.