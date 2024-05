Bij een hevige brand aan de Nieuwe Baan in Bazel is deze namiddag een 82-jarige vrouw overleden. Het vuur werd om iets na half drie opgemerkt. Toen de brandweer niet veel later aankwam ging het om een zware, uitslaande brand. Die woedde in de achterbouw van de woning en was ook al overgeslagen op het dak. In de woning trof de brandweer het lichaam aan van de 82-jarige bewoonster. Er kon geen hulp meer baten. Ondertussen was de brand via het dak ook overgeslagen naar de zolder van de naastgelegen woning. De brandweer kon verhinderen dat het vuur zich nog verder kon verspreiden, maar de woning liep heel wat rook- en waterschade op. De woning van het dodelijk slachtoffer is nagenoeg volledig vernield door de brand. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen.