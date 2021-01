Mobiliteit en Verkeer Voorstel om straten op school- en pendelroutes meer te verlichten in Sint-Gillis-Waas

In Sint-Gillis-Waas wil oppositiepartij N-VA dat de straten beter verlicht worden tijdens de donkere wintermaanden.In een aantal straten branden als het donker is niet alle verlichtingspalen. Vaak is het afwisselend de ene aan en de andere uit zoals hier in de Reepstraat. Omdat er 's ochtends heel wat fietsers en voetgangers de baan op zijn naar hun werk of school wil N-VA dat de straten zo optimaal mogelijk verlicht worden. Vooral dan de straten waar tijdens de ochtend- en avondspits heel wat passage is.