N-VA opnieuw de grootste in Aalst, Vlaams Belang volgt op de voet in nieuwe peilingen

Volgens de peiling van Het Nieuwsblad zal het ook in Aalst spannend zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een nek-aan-nekrace tussen twee partijen, Vlaams Belang en N-VA. De N-VA van burgemeester Christoph D'Haese komt nipt als grootste uit de peiling, met 20,4% van de stemmen. Dat is ruim 5% meer dan de vorige peiling in oktober van vorig jaar. Vlaams Belang volgt N-VA op de voet, met 20,1%. De partij van lijsttrekker Adeline Blancquaert levert een dikke 2% in tegenover de peiling van vorig jaar. De strijd om het initiatiefrecht in Aalst belooft dus spannend te worden. Vooruit blijft de derde partij in Aalst, met 10,2% van de stemmen. PVDA, Groen, cd&v en Voor Aalst flirten met de 5%. De Stadslijst zakt onder de 2%. Opvallend: ruim 1/4 van de Aalsterse kiezers weet nog niet op welke partij hij of zij zal stemmen.