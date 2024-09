En dan naar Ninove, want daar is een samenwerking met Forza Ninove voor N-VA uitgesloten. Dat heeft de partij verteld tijdens haar lijst- en programmavoorstelling. N-VA en Forza Ninove zetelen op dit moment in de oppositie in de wortelstad. Maar om samen beleid te voeren, daarvoor verschillen de partijen te veel van visie, zegt N-VA. Wel pleiten ze voor een volledige ommezwaai in Ninove.