N-VA Lokeren-Moerbeke stelt volledige lijst voor, Manu Diericx trekt de lijst

En ook bij N-VA Lokeren is de volledige lijst bekend. De jonge spring-in-'t-veld Manu Diericx zal de Lokerse N-VA lijst trekken. Hij is al jaren gemeenteraadslid en werkt voor het kabinet van Ben Weyts. De Durmestad ligt hem nauw aan het hart. En hij wil dan ook graag samen met de 36 andere kandidaten mee de stad besturen. De N-VA lijst is gevarieerd, en bestaat uit enkele bekende maar ook onbekende gezichten uit Lokeren en Moerbeke, onder andere oud-voetbalspeler van KSC Lokeren Didier Mbuyu en ook kinesist Alain Coppieters hebben hun plaats op de lokale lijst. Veiligheid en vernederlandsing is het nummer één doel van N-VA Lokeren.