N-VA-lijsttrekker Johan Duyck geen schepen in Denderleeuw, lokaal partijvoorzitter ontkent crisis binnen partij: "Johan heeft zelf deze beslissing genomen"

In Denderleeuw heeft de N-VA de schepenen aangeduid die de komende legislatuur in het schepencollege zullen zetelen. Opvallend: lijsttrekker en medeonderhandelaar Johan Duyck gaat geen schepenambt opnemen. Naar eigen zeggen omdat hij zijn job als docent niet wil opgeven. Maar volgens politieke tegenstanders is er onenigheid binnen de partij. Niks van aan, verdedigt de partijvoorzitter zich. Hij is vooral tevreden dat zijn partij een bestuursakkoord heeft bereikt met #iedereenvooruit en cd&v. Ze garanderen dat ze de komende zes jaar de nodige rechtste accenten zullen leggen.