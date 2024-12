N-VA legt zich neer bij arrest van Raad voor Verkiezingsbetwistingen, ZiZo behoudt enige zetel

In Zottegem legt de lokale afdeling van N-VA zich neer bij het arrest van Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De partij van lijsttrekker Matthias Diependaele wou een hertelling van de stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing in oktober, omdat er bij het tellen van de stemmen fouten zouden zijn gemaakt. N-VA had daarvoor ook een bezwaar ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Maar die raad oordeelt van niet en verwerpt het bezwaar. Alles blijft dus zoals het was. En da's een opluchting voor burgerpartij ZiZo want zij behoudt haar zetel in de gemeenteraad.