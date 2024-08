N-VA heeft lijst klaar met 43 namen voor Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

In Zwijndrecht heeft de N-VA de volledige lijst voor de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht bekend gemaakt. De lijsttrekker, Vlaams volksvertegenwoordiger Inge Brocken, die was al gekend. Ook de top 6 en lijstduwer Antoine Denert waren al aan de pers voorgesteld. Bij de overige van in totaal 43 namen een mix van jong en oud, vanuit alle domeinen, en alle deelgemeenten. Vincent Janssens is kandidaat voor zowel de gemeente al de provincie. Opvallende naam op plaats 12 is die van Nathan De Clerck. De Clerck is bij het brede publiek bekend als zanger.