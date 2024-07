N-VA Dendermonde heeft huiswerk klaar voor oktober: "Willen de grootste partij zijn"

Na zes jaar in de coalitie in Dendermonde, wil N-VA nu doorstoten. De partij wil de grootste worden en de volgende burgemeester afleveren. Huidig schepen Marius Meremans steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Na het afscheid van cd&v-boegbeeld Piet Buyse ligt de strijd om de sjerp helemaal open. N-VA wil het potentieel van de stad Dendermonde nog meer benutten. De stadskern en de deelgemeenten moeten aantrekkelijker worden.