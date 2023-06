In Denderleeuw verbiedt de lokale N-VA haar mandatarissen om samen te werken met het Vlaams Belang, laat staan met hun leden te praten. Dat staat te lezen in een intern document dat is uitgelekt. Wie zich niet aan die regels houdt, komt niet op de N-VA-lijst en kan dus niet deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Eén gemeenteraadslid vindt dat een stap te ver en stapt daarom over van N-VA naar het Vlaams Belang. En het is niet de minste: Geert Van Cauter, voormalig gemeenteraadsvoorzitter. Hij voelt zich, naar eigen zeggen, gemuilkorfd. In Denderleeuw is het Vlaams Belang de grootste partij. Het haalde in 2018 meer dan een kwart van de stemmen.