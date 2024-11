N-VA, cd&v en Vooruit besturen provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerden zijn bekend

In Gent zijn vanochtend de vier Oost-Vlaamse gedeputeerden bekendgemaakt. Opvallende nieuwkomer is voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege. Zij mag zich de komende zes jaar buigen over domeinen als integraal waterbeleid, landbouw en omgevingsvergunningen. Voor Vooruit is Dagmar Beernaert aangesteld. Zij is onder meer bevoegd voor de recreatie- en natuurdomeinen. N-VA krijgt zoals bekend twee gedeputeerden in de coalitie. Eerste gedeputeerde Kurt Moens blijft op post en verwelkomt Aalstenaar David Coppens als vierde gedeputeerde.