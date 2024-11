N-VA, CD&V en Positief bereiken in Zottegem een akkoord voor een bestuurscoalitie

In Zottegem zijn N-VA, CD&V en Positief tot een akkoord gekomen. De drie partijen nemen samen het bestuur van de stad in handen voor de komende zes jaar. Nadat Vooruit er als grootste partij niet in slaagde om een meerderheid te vormen, was het Matthias Diependaele van N-VA die begin vorige week het initiatiefrecht kreeg. Met hem en met Evelien De Both leverde N-VA de voorbije legislatuur ook al de titelvoerend en waarnemend burgemeester, in coalitie met de cd&v van oud-burgemeester Jenne De Potter. Die samenwerking blijft, met versterking van de liberalen van Positief. Kurt De Loor, die als stemmenkampioen kandidaat-burgemeester was voor Vooruit, reageert ontgoocheld. Dit is een verliezerscoalitie, zo zegt hij, die enkel belang hecht aan de postjes. Morgenvoormiddag geeft de nieuwe bestuursmeerderheid meer uitleg op een persconferentie.