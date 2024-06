N-VA Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht lost acht nieuwe namen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ook in het Waasland zijn ze in volle voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft N-VA gisteren 8 nieuwe namen gelost voor de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De lijsttrekker, die was al bekend. Dat wordt Inge Brocken. Ook plaatsen 2 tot en met 6 waren al gekend, net als het lijstduwerschap van Antoine Denert. Maar daar komen nu ook André Buyl op plaats 7, Sofie De Cock op plaats 19, Veerle Gillis op plaats 20, Sophie Janssens op plaats 22, Aäron Weekers op plaats 23, Annelies Daniëls op plaats 24, Christophe Smet op plaats 26 en Kirsten Schrevens op plaats 39 bij. De volledige lijst is dus nog niet gekend, die volgt later nog. De opvallendste naam bij de nieuwe kandidaten is toch wel die van André Buyl. Hij was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog lijsttrekker voor Vlaams Belang. Maar nu staat hij dus als onafhankelijke op de N-VA-lijst.