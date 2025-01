In Sint-Niklaas heeft Concertzaal De Casino het nieuwe concertjaar voorgesteld. En dat is, zoals de programmatoren het zelf noemen, een muzikale spreidstand. Van metal over pop en rock, tot een streepje jazz. En dat aanbod wordt geapprecieerd door de muziekliefhebbers, want net geen 60.000 bezoekers vonden vorig jaar de weg naar de concertzaal.