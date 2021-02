De kans is groot dat we deze zomer toch een Rock Zottegem krijgen. De organisatie heeft zelfs al een datum geprikt: het weekend van 11 juli. Hoe grootschalig het festival precies zal zijn, dat zal nog afhangen van de beslissingen hieromtrent vanuit de overheid, midden maart. Maar de organisatie wil daarop niet wachten, en werkt aan verschillende scenario's, die elk op zich rekening houden met het mogelijk toegelaten aantal toeschouwers en de eventuele bubbels waarin die zich moeten bevinden. Er werden ook al artiesten en leveranciers gecontacteerd. Het is een risico om er nu al mee te starten, zegt mede-organisator Kurt De Loor, maar het is er één dat we graag nemen."