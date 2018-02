Muyters: "Totaalaanpak dringt zich op"

De stad Sint-Niklaas gaat op zoek naar verhalen en portretten van haar bewoners. Bedoeling is om er zo tientallen per jaar te verzamelen en ze dan in boekvorm te gieten. De zoektocht past in de campagne van het bestuur om de stad te tonen zoals ze is: positief en divers. 'Zo is Sint-Niklaas’ is dan ook de naam van het initiatief. Aan de hand van een 40-tal portretten per jaar wil Sint-Niklaas zo een levend beeld schetsen van de stedelijke gemeenschap.