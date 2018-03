Muyters opent nieuwe recyclagemachine bij Recticel Wetteren

En er is nog goed economisch nieuws in de regio, want peperkoekfabrikant Vondelmolen investeert twee miljoen euro in de fabriek in Lebbeke. Vondelmolen moderniseert zijn ovens en installeert een aantal nieuwe tanks en machines. Ook de inpaklijn wordt vernieuwd. De investeringen moeten het laden en lossen vergemakkelijken en verspilling verminderen. De aanpassingen zorgen er ook voor dat de werknemers minder fysieke inspanningen moeten doen. Het familiebedrijf vierde vorig jaar nog zijn 150ste verjaardag en is een belangrijke werkgever in de streek.