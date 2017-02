Nieuws Mustang in de gracht, bestuurder op de loop

In de Heirstraat in Bazel, is vanmorgen een auto tegen een betonnen paal gecrasht, vlakbij de op en afrit van de E17. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek dat de bestuurder, een man uit Kruibeke, was weggelopen. Waarom is nog niet bekend. Op zo'n 200 meter voor de E17 was hij de controle over het stuur verloren en tegen de paal terechtgekomen, die daarop afbrak. Omdat de paal in de elektriciteit-skabels bleef hangen, kwamen die gevaarlijk laag over de rijbaan te hangen. De brandweer en Eandis zijn daarop ter plaatse gekomen om de zaak te beveiligen.