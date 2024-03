Mural van streetartkunstenaar ROA maakt deel uit van vernieuwing stadsmuseum in Lokeren

In het centrum van Lokeren legt een kunstenaar de laatste hand aan een muurschildering. Op de zijgevel van het stadsmuseum verschijnt deze metershoge haas. Het is het werk van de internationale streetartkunstenaar ROA. Die heeft verschillende werken in onze regio, maar beschilderde ook al muren in New York en Bangkok. In Lokeren verwijst de opgehangen haas naar de geschiedenis van de stad. In de 20ste eeuw waren er veel haarsnijderijen in de stad, waar vilt werd geproduceerd uit het vel van gestroopte hazen en konijnen. Het kunstwerk maakt deel uit van de vernieuwing van het stadsmuseum. Tegen juni moet die renovatie klaar zijn.