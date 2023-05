MPET en ATS nemen eerste elektrische straddle carrier in gebruik: "Primeur op Europese vasteland"

Beter nieuws uit de bedrijfswereld is er in Erpe-Mere. Want de industriële bakkerij La Lorraine is haar vestiging in de gemeente volop aan het uitbreiden. La Lorraine heeft haar hoofdzetel in Ninove, maar bouwt een nieuwe productiehal met meerdere lijnen naast de huidige diepvriestoren. Een investering van 100 miljoen euro, ofwel de helft van het totale investeringsbudget. Dat moet de werkgelegenheid daar verdubbelen. Momenteel zijn er 350 jobs in Erpe-Mere. De multinational boekte vorig jaar een recordomzet van meer dan een miljard euro. De prijsverhoging van grondstoffen én van brood is één van de oorzaken.