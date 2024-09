Een reeksje lager, in de Challenger Pro League, heeft SK Beveren zonet gewonnen van Jong Genk. Het is de ingevallen Moustapha die de Freethiel in de toegevoegde tijd laat ontploffen. Hij scoort de 3-2 in de 95e minuut, waardoor geel-blauw de drie punten kan thuishouden. Het blijft zo bovenin meedraaien.