Mountainbike Skill Park in Waasmunster biedt droomparcours voor begeleiding van jong talent

In Waasmunster is het Mountainbike Skill Park geopend. Een parcours van maar liefst 2 kilometer lang en op sommige punten tot 10 meter hoog. Het is niet open voor het publiek, al denkt de mountainbikeschool er wel aan om de liefhebbers toch ook wel enkele dagen per maand te gunnen. Het spectaculaire parcours is er nu in de eerste plaats om jong talent te begeleiden. Het Skill Park is aangelegd in samenwerking met de gemeente, die ook eigenaar blijft van het terrein.