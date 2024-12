Motorrijder zwaargewond na ongeval op N41 in Hamme

Voor de zoveelste keer is er vanochtend op de N41, op het kruispunt met de Dendermondse Steenweg, een ongeval gebeurd. Daarbij viel één zwaargewonde. Om acht uur botsten een motorrijder en een auto met elkaar. De bestuurster van de auto kwam de N41 opgereden, en de motorrijder botste in de flank van de auto. De motorrijder raakte zwaargewond en weerd naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond maar was wel erg geschrokken. Door het ongeval liep de ochtendspits in de soep. In beide richtingen stond er een file.