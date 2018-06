Motorrijder zwaargewond na ongeval in Ninove

Een 64-jarige man uit Overmere, bij Berlare, is gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde in Rilland, in de provincie Zeeland. De man en zijn vrouw van 67 weken om een nog onbekende reden af van hun rijvak en botsten met een bestelwagen. De man overleefde de klap niet, zijn vrouw raakte gewond, net als de twee inzittenden van de bestelwagen. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. De klap veroorzaakte een immense ravage. Er lagen overal brokstukken. Omdat meerdere deskundigen werden gevorderd, nam het takelen van de wagens ook nog wel enkele uren in beslag.