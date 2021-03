Motorrijder zwaargewond na aanrijding met auto in Berlare

Gisterenavond is op het kruispunt van de Piet Stautstraat en de Bosstraat in Beveren een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestelwagen reed op de splitsing rechtdoor en kwam zo in een oude schuur terecht. De bestelwagen lag grotendeels onder het puin, maar de bestuurder wist op eigen kracht uit het voertuig te klauteren en liep slechts lichte verwondingen op. In de schuur was gelukkig niemand aanwezig, maar door de klap was die zo beschadigd dat instorting onvermijdelijk was. Verwacht werd dat dat tijdens het takelen zou gebeuren, maar uiteindelijk was er een duwtje van een kraan nodig. Beide straten waren een tijdlang afgesloten voor het verkeer.