Motorrijder zwaargewond bij ongeval in Wetteren, Cooppallaan tijdje afgesloten

Een motorrijder raakte zwaargewond bij een ongeval op de Cooppallaan in Wetteren. Hij reed er deze voormiddag rond half elf in op de flank van een wagen. De man is onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Bijna gelijktijdig was er in de gemeente ook een interventie met een MUG-helikopter aan de Gentsesteenweg, wat een tijdlang leidde tot verkeershinder in het centrum.