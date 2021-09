Motorrijder over wagen gekatapulteerd bij verkeersongeval in Lebbeke

In Lede is een ziekenwagen van brandweerpost Wetteren in aanrijding gekomen met een andere auto. Dat gebeurde kort na de middag op het kruispunt van de Hoogstraat met de Ommeganglaan. De ambulance was met een patiënt onderweg en reed met zwaailichten en sirene, maar aan het kruispunt rijden de ambulanciers op een auto die het kruispunt dwarst. Die auto botst op zijn beurt op een andere wagen. De patiënt in de ambulance moest in een andere, inderhaast opgeroepen ziekenwagen worden overgeplaatst. In de aangereden wagens zelf vielen er geen gewonden.