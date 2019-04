Motorrijder levensgevaarlijk gewond na ongeval aan Liefkenshoektunnel

En in Kalken zijn er bij een frontale botsing twee zwaargewonden gevallen. Kort na de middag botsen op de Heirweg een auto en een 4X4 frontaal op elkaar. Op camerabeelden is te zien hoe de auto vlak voor de botsing over de baan slingert. De oorzaak is nog niet bekend. De hulpdiensten vermoeden dat de auto een klapband heeft gekregen of dat de vrouw achter het stuur onwel werd. De bestuurster zat gekneld in haar wagen en kon pas na een half uur door de brandweer worden bevrijd. De 4X4 kwam uiteindelijk in de berm naast de weg terecht. Ook die chauffeur is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.