Motorrijder in levensgevaar na ongeval op N16 in Temse

Een motorrijder is gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de N16 in Temse. Hij reed ter hoogte van het kruispunt met de Doornstraat in de flank van een auto en kwam zwaar ten val. Het ongeval gebeurde rond elf uur. Een motorrijder reed op de N16 in de richting van Sint-Niklaas toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Doornstraat in de flank reed van een auto. Door de klap kwam de motorrijder meters verder op de rijbaan terecht. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond maar was wel in shock. Naar alle waarschijnlijkheid reed één van de betrokken partijen door het rode licht. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Al die tijd was het kruispunt grotendeels afgesloten voor het verkeer.