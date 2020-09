Motorongeval in Schoonaarde kost man van 27 uit Lede het leven

Bij een ongeval op de N47, dat is de Zelebaan in Lokeren, is een bejaarde man vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt. De autobestuurder reed ter hoogte van het kruispunt met de op- en afrit van de E17 vermoedelijk door het rode verkeerslicht. Een vrachtwagen die de snelweg af kwam gereden had groen licht en knalde in de flank van de auto. Die werd door de klap weggeslingerd en kwam op zijn beurt nog eens tegen een bestelwagen terecht. De hulpdiensten moesten de man uit zijn zwaar beschadigde wagen bevrijden, waarna hij in allerijl naar het ziekenhuis van Lokeren werd overgebracht. Er was lange tijd grote verkeershinder op de N47 in beide richtingen.