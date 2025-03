Motards testen hun behendigheid tijdens Dag van de Motorrijder: “Mijn bochtenwerk nog wat onder de knie krijgen”

Het begin van de lente betekent ook de start van het motorseizoen. Motorrijders zijn kwetsbare weggebruikers. Motors blijven een hele winter op stal staan, en leggen dus niet zoveel kilometers af. Maar in verhouding tot de gereden kilometers gebeuren er wel te veel ernstige ongevallen. Omdat het eventjes geleden is voor de motorrijders, is het niet slecht om de technieken een beetje bij te schaven. Daarom wordt er ieder jaar de 'Dag van de Motorrijder' georganiseerd. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je dan de rijtechniek een beetje opfrissen. Dat kon ook in Temse.