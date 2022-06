Motard uit Wetteren rijdt op 24 uur tijd door 13 Europese landen: "Tegen het einde deed alles pijn"

Ik heb nog een prachtig wereldrecord voor u. Want een motard uit Wetteren is er afgelopen weekend in geslaagd om op 24 uur tijd maar liefst 13 Europese landen te doorkruisen. Thierry Sarasyn begon z'n tocht zaterdagochtend in Tsjechië, om dan onder meer via Hongarije, Kroatïe, Oostenrijk en Italië in ons land aan te komen, in Aarlen. Een rit van bijna 2.000 kilometer, en dat uitgerekend op de warmste dag van het jaar. Maar het levert hem dus wel een wereldrecord op.