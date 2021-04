Motard komt om het leven na doodsmak tegen pick-up

In Doel bij Beveren heeft de brandweer een brand moeten blussen achter een leegstaande woning aan de Engelsesteenweg. De brand brak gisteravond uit. Een tuinhok en enkele omliggende bomen gingen in de vlammen op. De kans bestaat dat de brand is aangestoken. Er zouden verschillende brandhaarden zijn en getuigen zagen ook mensen weglopen in de velden. De politie kwam met veel manschappen ter plaatse en er vloog ook een helikopter boven het grondgebied. Vorige week vroeg de burgemeester van Beveren nog om niet af te zakken naar het polderdorp. Gisteren was er opnieuw veel volk in Doel, maar niet zoals het weekend ervoor.