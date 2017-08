Motard haalt halsbrekende toeren uit op E40

Er komen voorlopig geen verkeersremmers in de Moorselbaan in Aalst. Dit weekend nog reed een bestuurder aan hoge snelheid in op een gevel waarna hij samen met de inzittenden op de vlucht sloeg. Als bij wonder vielen er geen gewonden. Omdat het niet de eerste keer is, vroegen sommige omwonenden om extra maatregelen maar die komen er niet.