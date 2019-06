Wie de afgelopen dagen liever niet in de zon zat en ook graag met Lego speelt, die moest in Wetteren zijn, want daar was het Brick Mania. Twee dagen lang kunnen de bouwers op dit evenement hun mooiste creaties laten zien, en er wordt ook live gebouwd. De enige beperking daarbij is de eigen verbeelding, want de mogelijkheden, die lijken wel onbeperkt.