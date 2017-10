Sport Morioka en Ampomah opgeroepen voor nationale ploegen

Waasland-Beverenspelers Ryota Morioka en Nana Ampomah mogen de eer van hun land gaan verdedigen. Bij Morioka is dat Japan, bij Ampomah Ghana. Morioka mag het op 10 november opnemen tegen Brazilië en op 14 november tegen jawel België. Beiden zijn vriendschappelijke duels in aanloop naar het WK in Rusland volgend jaar. Morioka was eerder al international, voor Ampomah is het zijn allereerste selectie. De flankaanvaller neemt het op zondag twaalf november met Ghana op in een kwalificatiewedstrijd voor dat WK tegen Egypte.