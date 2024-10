Morgen stellen 'Wij, Samen Sterk' en N-VA akkoord voor fusiegemeente voor, maar voorzitster N-VA stapt op na interne verdeeldheid

Morgen zullen in Beveren 'Wij, Samen Sterk' en N-VA hun bestuursakkoord voorstellen voor de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Dat heeft onze redactie vernomen van verschillende bronnen. Maar dat akkoord zal niet gesteund worden door de lokale voorzitster van N-VA. Els Verheyen heeft vandaag haar ontslag aangeboden aan een deel van het partijbestuur. Verheyen stapt op omwille van aanhoudende ruzies binnen de N-VA, en omdat ze niet akkoord is met de manier waarop er de afgelopen week onderhandeld is. Volgens haar zouden de onderhandelaars te veel voor hun eigen postje gestreden hebben, en te weinig voor de ploeg, en de inhoud. Volgens Verheyen zouden er ook te weinig andere benoemingen en mandaten uit de brand gesleept zijn voor de partij. Tijdens de campagne is ook gebleken dat de verschillende afdelingen van de drie verschillende gemeenten vaak niet altijd op dezelfde lijn zaten. Het ontslag van Verheyen zal vanavond bekend gemaakt worden aan de bestuursleden. Dat partijbestuur buigt zich dan ook over het voorstel van akkoord dat door de onderhandelaars is afgeklopt. Als er akkoord wordt gegaan, en bij 'Wij, Samen Sterk' zijn ze ook akkoord, dan kan de ploeg in januari van start gaan.