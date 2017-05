De kans is groot dat u afgelopen weekend een communiefeestje van uw kind, neefje of nichtje gevierd hebt. Want dit weekend, en ook de weekends die volgen is het al communie wat de klok slaat. Ook hier in de kerk in Zele deden een paar tientallen kinderen hun communie. Het aantal communicanten neemt al enkele jaren af, maar toch zullen nog steeds tienduizenden kinderen in Vlaanderen het doen. Het aantal plechtige communies is de afgelopen jaren met maar liefst dertig procent afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen er zelf voor kiezen. Maar of ze dat doen uit religieus oogpunt of voor het feest en alles wat erbij hoort, dat is moeilijk te meten. Een lentefeest is daarom een goed alternatief, en dat kent dan ook een stevige opmars.